〈北部〉獨眼哈士奇攜亡犬背帶 拖雪撬出賽

2017-12-17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東文化工場昨天舉辦哈士奇雪撬大賽，報名的哈士奇狗─露吉不幸於八月病逝，由「好朋友」無敵綁上寫有露吉的背帶出賽，象徵帶著牠一起跑，兌現狗主人在去年的約定。

露吉住桃園，無敵來自台南，兩隻同病相憐，都因青光眼造成一隻眼睛失明，三年前在宜蘭參加哈士奇雪撬大賽，雙方飼主邱小姐及李小姐覺得投緣，而兩隻狗也玩在一起。狗主人則相約年年到宜蘭比賽相聚。

露吉8月病逝 主人依約赴賽

本屆賽事五月受理報名，邱小姐也幫愛犬報名，想不到露吉先走一步，永遠缺席；李小姐昨天依約帶著無敵出賽，邱小姐則攜露吉模型赴約，履行一年前的承諾，讓活動主辦人吳建興相當感動，兩家狗主人碰頭後親切寒暄，宛如是一家人。

「實現諾言！」無敵出場比賽時，拖著五十五公斤重的雪撬車，跑完六十公尺賽程，在眾人加油打氣下，邱小姐看著愛犬背帶出賽，泛著淚光，感謝牠為露吉完成未了心願；李小姐則說，無敵陪伴自己走過生活上曲折，是她心中永遠的寶貝。

經營民宿的主辦人吳建興說，狗是人類的好朋友，主人和狗狗之間有著各種感人故事，宜蘭哈士奇雪撬大賽已連辦五屆，今年有近三百隻狗報名，哈士奇占了二三○隻。昨天人狗不畏寒冷天候，從全國各地趕來出席年度盛會，並相約明年再聚首。

宜蘭哈士奇雪撬大賽是以速度評分，許多主人當成是寵物聯誼大會，大家帶著愛狗出來透透氣，以「犬」會友，有沒有得名次，反倒不重要。