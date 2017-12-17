〈北部〉花蓮青宅動工了 挹注22億蓋809戶

2017-12-17

籌建過程一波三折 十月終發包

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕花蓮縣政府一○四年推出「青年安心成家住宅專案」，首創「賣斷式」住宅，但籌建過程一波三折，還一度遭承購戶及議員怒批是場「世紀大騙局」，歷經四次流標後，終於在今年十月底順利發包，昨早由縣長傅崐崐萁主持開工動土典禮，總工程費逾廿二億元，合計八○九戶的住宅及店鋪，預計將在一○八年底全數完工。

位在新城鄉占地逾八千坪的花蓮青年住宅，二年內將興建七棟地上六至七層及地下一層樓的建築物，包含每戶廿坪、售價二五○萬元的六五一戶住宅及三二○萬元的一五八戶店舖，另擬定每位售價五十萬元的三七○個停車位。

籌備近二年的第一期青年住宅，自去年十月辦理公開閱覽及上網公告招標作業後，陸續於今年二月廿三日、三月一日、三月八日及三月十四日開標均流標，縣府重新研議計畫後，今年十月卅日終於決標，由寬聯營造股份有限公司統包青年住宅工程案。

花蓮縣長：全台最低價青宅案

縣長傅崐萁昨主持開工動土典禮，會中強調花蓮青年住宅是全台第一個最低價、離市中心最近及生活機能最完善的青年住宅政策，讓承購戶同時擁有「房屋及土地產權」。

傅崐萁說：「落實居住正義！」，並表示，無殼蝸牛運動迄今，台灣子民均在爭取一個能夠安身立命的機會，但愈來愈高昂的房價、困難的生活及低廉的工資，讓年輕人依舊買不起房子，若政府蓋好房子只讓年輕人當「房客」，青年朋友將一輩子都沒有屬於自己房產、財富，無法和社會同步增長。

傅崐萁強調，花蓮是全台第一個落實居住正義的縣市，一戶二五○萬元的青年住宅，讓年輕人有房屋及土地產權，在八千坪的基地裡，還有游泳池、幼托中心及醫護站、交誼廳等空間，整體公共設施和花園綠地也有三千多坪，能使花蓮青年安心成家並創業，「安其居」才能將人才根留花蓮，創造地區的經濟發展。

傅崐萁說：「年輕人永遠當房客，政府還賺他們的錢，這合理嗎？」他認為，中央若真的花了上兆經費興建廿萬戶社會、公共或青年住宅，而僅讓年輕人當房客，當沒有房租收入時，利息負擔、管理費用一定會成為全國人民最沉重的包袱，希望各縣市都能「將心比心」，為青年朋友多設想。