〈北部〉開館近40年 苗縣體育館獲2千萬修繕

2017-12-17

漏水、地板龜裂 天花板塌陷

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立體育館，民國六十八年開館，使用至今已顯老舊，除館內漏水、地板龜裂，部分天花板水泥剝落、鋼筋裸露，危及運動民眾安全；縣府表示，日前北上中央，獲教育部體育署允諾二千萬元補助，著手進行補強改善。

苗栗縣立體育館位於苗栗市中正路，為縣內歷史悠久的體育場館之一，曾是縣內舉辦籃球比賽或室內運動首選場館，地下室也供各技擊類單項訓練選手使用，目前有武術、跆拳道、桌球、羽球.、舞蹈等委員會及肢體傷殘自強協會、苗栗縣餐飲業職業工會與聯合社等單位辦公室進駐。

但隨縣內巨蛋體育館新建，功能性被取代，疏於維護，各樓層牆面出現斑駁、漏水、樓梯間鋼筋裸露、一樓女廁故障及廁所天花板塌陷、二樓觀賽台地面龜裂等情形，危及運動民眾及訓練選手的安全。

體育署補助 縣府已聘技師評估

經縣議員邱鎮軍披露，縣府工商發展處、教育處前往會勘，認為內部空間老舊破損，亟需整建修繕，縣長徐耀昌於十五日北上拜會體育署長林德福，希望中央能撥經費補助縣立體育館修繕，獲得體育署允諾二千萬元經費補助。

縣府教育處長徐永鴻表示，教育處已聘請專業結構技師，評估建物安全，再依據評估報告，擬定整體修繕計畫，盡速完成結構補強及內部修繕，提供一個安全又美觀的體育館供相關賽事使用，也維護使用者安全。

另，頭份市后庄國小近年來學生人數持續增加，原有校舍班級教室已不敷使用，部分教室也超過四十年，經耐震詳評，安全堪慮；經縣府爭取教育部及核撥縣款重建校舍經費八千八百萬元，新建校舍「英賢樓」昨天落成。