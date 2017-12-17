〈北部〉竹東文創藝術村 近億打造創夢基地

2017-12-17

竹東火車站旁東側 免費參觀

〔記者廖雪茹、王駿杰／新竹報導〕新竹縣政府承租台鐵舊宿舍，斥資近一億元改造完成的竹東文創藝術村，歷經十個月整備期，昨天開幕，免費參觀！有學生、原住民和藝術家進駐，開設咖啡孵化基地、泰雅農市集、人形公仔創作等多元化小鋪，期許活化空間，為在地青年打造「創夢基地」，提供漫步休憩的創意新場域。

位在竹東火車站東側的竹東文創藝術村，緊臨河濱公園，包括遊客服務中心共有十棟建築，佔地約六千多平方公尺，縣府向鐵路局承租後，由交通旅遊處斥資九千多萬元改造完成，文化局委託范特喜文創團隊經營。

文化局長張宜真表示，藝術村現已進駐七個團體，未來將串聯竹東在地精神、青創產業扶植、深耕親子活動及國際交流等四大主軸。

原鄉美食、人形公仔創作

其中新竹縣原住民部落大學師生以尖石鄉八五山為名，開設「853泰雅農市集」，專售竹筒飯、香蕉飯等特色風味餐及部落生產的蔬果，分享原鄉美食好滋味。

「一起灶」是由柿染-徐春景、花布-鄧淑裕、擂茶-徐志淵及影像-黃瑞仁等四名職人，打造喜歡的生活樣貌。

藝術家蔡旭榮的「月桂樹」，以巧思創作人形公仔；在地青年吳界所經營的台灣水色新品牌「舊事生活」，將日常美學以食衣育樂方式呈現。

「中華大學育成中心x工地咖啡孵化基地」以「工地」的概念設計空間，打造新創青年發展的基地；「中華工設x好好學堂」則是展示學生課程的創意裝置、設計作品，提供學習與交流的平台。

此外，新竹縣立青少年管絃樂團也同步進駐；藝術村入口處的「胖卡專區」，由范文中率領的鄉村ㄅㄨㄅㄨ胖卡餐車於假日進駐。

文化局不定期規劃展演

張宜真說，將不定期規劃各項展演、親子活動及創意市集，希望逐步成為新竹縣的創意之窗。

新竹市冬景森林市集也在昨天登場，以「手作達人」經典創作系列為主軸，共設置十五個特色攤位，雖然細雨綿綿，仍吸引民眾搶購。不少知名手作達人分享創作，現場有美食、文創、懷舊古物。