〈北部〉科技種菜 源鮮智慧農場明年1月營運

2017-12-17

單位產能是一般農場百倍

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕工廠裡也可以種菜，科技業出身的蔡文清，在蘆竹區打造智慧農場，占地近八百坪、十四層的垂直栽植空間，目前可量產超過卅種蔬菜，單位面積產能是一般農場的百倍，堪稱是「蔬菜博物館」。蔡文清說，近年來有感食安問題層出不窮，為了生產安全無污染的蔬菜，與學者合作利用現代生物科技、大數據分析等技術栽種高科技蔬菜，希望讓民眾吃得安心又健康。

市長鄭文燦昨天參加源鮮智慧農場新廠落成典禮時說，智慧農場發揮科技領域的實驗精神，利用ＬＥＤ照明模擬太陽光，並以土壤及培養液讓植物充分吸收養分，打造沒有污染的成長環境，也將邀請農場於明年「桃園農業博覽會」設置展覽區。

未來目標日產量1.2萬噸

蔡文清說，多年前一場大病讓他動念利用所長栽種有機蔬菜，希望種出讓人可以安心大口吃的蔬菜，目前栽種的高科技蔬菜具短纖維、去苦澀、餘韻回甘等特色，口感和水果一樣清脆可口，除了常見的紅蘿蔔、萵苣蔬菜種類，還有平時在星級餐廳才能吃到的冰花及甘藍等；未來將達到生產超過百種、日產量一萬二千噸至一萬六千噸蔬菜的目標，相當於十公頃土地生產量，大幅提升土地的利用效率。

智慧農場將於明年一月十日至二月十一日試營運，期間凡預約即享免費入園參觀優惠。