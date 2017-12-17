〈北部〉拆違建6都墊底 國民黨批桃園市府怠惰

2017-12-17

藍營︰1至10月件數不到新北2％

〔記者謝武雄／桃園報導〕蘆竹區矽卡公司鐵皮違建火警燒死六名越南籍移工，也再度燒出違建管理問題，國民黨桃園市黨部昨天抨擊市府不作為，導致悲劇發生，且升格至今近三年，桃園市違建拆除與其他五都相較，僅去年五五六件小贏台南市五二一件，其餘皆「敬陪末座」；更誇張的是，今年一到十月拆除四一四件，與新北市二萬三三二五件相較，桃園僅有新北市的一．七七％，實在是對不起桃園市民。

市府︰拆大型違建為主 具嚇阻作用

對此，市府建築管理處長王振鴻說，目前拆除違建政策以民眾進出頻繁的營業場所、大型農地工廠、倉儲等為主，面積動輒千坪，不僅可嚇阻業者，也是對市民負責任的做法，不會讓外界有「只敢拍蒼蠅、不敢打老虎」的聯想，本月拆除的大園區五青路個案，拆除面積廣達一公頃，就是最好的例子，如果換算成一般案件，桃園市一到十月拆除數量至少也有二、三千件，另為強化拆除能量，明年度拆除預算將從今年的一千五百萬元增至二千萬元，增加卅三％。

明年拆除預算增為兩千萬元

王振鴻說，由於大型違建拆除成本高，上千坪鐵皮屋拆除成本要三、四十萬元，市府正在擬定「違章建築強制拆除收費自治條例」，針對拆後重建者以及大型違章建築採使用者付費機制，增加業者成本，除降低再犯率，市府也會有更多的經費來拆除更多的違建。

市黨部副主委兼發言人、市議員魯明哲表示，一○四年一月間新屋保齡球館大火，造成六名消防人員殉職，當時市長鄭文燦就宣布針對大型違建採鐵腕手段，但至今快三年，拆除數量卻是「每況愈下」，今年一到十月查報件數五一六○件，拆除四一四件，拆除率只有八％，如今矽卡公司火災，一定要有人為此負責下台，否則對二一八萬桃園市民無法交代，未來會透過黨團持續追究相關人員責任。

魯明哲痛斥，鄭文燦每天行程滿滿，卻放任建管單位不作為，矽卡公司鐵皮屋違建甚至連查報的動作都沒有，這種因循苟且的心態，直接或間接造成如此慘重的傷亡，市府行政怠惰難辭其咎。