〈中部〉擴展中進中出 韓廉航首航台中

2017-12-17

〔記者李忠憲／台中報導〕韓國廉航「德威航空」首航台中，近兩百名韓籍旅客抵達台中國際機場，市府觀光旅遊局局長陳盛山代表市長林佳龍到場迎接，並致贈伴手禮歡迎首航遊客。陳盛山表示，德威加入直航行列，除讓「中進中出」政策加分，也可擴大中部旅遊發展。

台韓互訪熱絡 到年底可望突破兩百萬人次

陳盛山說，台韓近年旅遊互訪熱絡，去年韓國赴台旅遊超過八十八萬人次、台灣赴韓旅遊也超過八十萬人次，至今年底，兩地旅遊互訪人數將可突破兩百萬人次。目前已有香港快運、越捷、台灣虎航、泰越捷、德威航空等五家國際廉航，進駐台中國際機場。

陳盛山表示，因應台中世界花博，市府積極擴展中進中出航線，三個月前特別率團拜會韓國德威航空與真航空兩家廉航，獲得德威總裁允諾，順利首航。他期盼開闢台中到首爾廉航航線可帶來更多韓國觀光客到中台灣旅遊，以中進中出的旅遊模式，擴大韓國客源。

推動台中國際機場 成為台灣廉航中心

他表示，世界花博、東亞青年運動會、世界蘭展等國際活動將陸續於台中市登場，廉航加入台中國際機場營運，可望帶來更多國際入境旅客，未來將努力擴展廉航航線，建立台中國際機場成為台灣廉航中心。

觀旅局也說，德威航空本月十五日起每週一、三、五、日，從韓國仁川國際機場直飛台中。市府交通局也積極開闢機場快捷公車，會同觀旅局整合台中航空站、德威航空、欣聯航旅行社、捷順交通公司，建立國際入境旅遊服務平台；並協調捷順於德威首航當週，提供A1機場快捷公車免費搭乘服務。