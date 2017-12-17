〈中部〉甘霖送餐送禮物 400志工慰獨老

2017-12-17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕甘霖基金會耶誕送餐邁入第十年，昨天近四百名一日送餐志工冒著低溫、頂著寒風，騎單車將便當與耶誕禮送給八百五十名獨老及身障者，有不少人是全家大小總動員，或是公司員工相揪送餐，志工陣容浩浩蕩蕩，為獨老提前過耶誕。

耶誕送餐第十年 志工頂寒風騎單車

大批志工騎單車送便當與耶誕禮到獨老家中，獨老們早早在門口開心迎接。七十六歲的吳奶奶有三個孩子，兩人已過世，獨留長子中風倚賴居服員照顧，六年前接受甘霖送餐，不用為一頓飯傷腦筋，昨天看到志工還帶著小禮物送餐，開心笑著感謝︰「這麼多人來看我，家裡很久沒有這麼熱鬧了！」

「耶誕快樂！」送餐志工中有許多親子隊，陳小姐騎著單車載著六歲兒子吳小弟一起送餐，她們要騎七公里，從東區東峰公園到北屯為兩名獨老送餐。母子倆都是首次加入送餐天使行列，平常會參加騎單車百Ｋ和馬拉松賽跑，兒子常相伴，這次兩人特地送餐，一起關懷獨老，吳小弟對這次任務也很興奮。

林姓牙技師則是連續十年參與耶誕送餐活動，特地帶著兩名女兒送餐，他說，很珍惜每年有機會關心長輩，是一件快樂的事。有一年參加長程挑戰組，騎了近十公里到中科附近為獨老送餐，耽誤長輩的用餐時間，但對方仍然熱情感謝，讓他印象很深刻；今年他除了送餐，也要調查長輩牙齒問題，希望長輩有好牙吃美味便當。

甘霖基金會副執行長陳麗娜說，今年準備耶誕餐雞腿便當，並送上掌上型收音機、肉鬆、乳液等小禮物，這次招募到近四百名車友擔任一日送餐天使志工，除了全家總動員，也有不少企業揪員工加入，每人為兩、三名長輩服務，一起送出溫暖。