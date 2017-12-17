〈中部〉社頭埤頭村乾枯水池 野生水鹿誤闖

2017-12-17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕繼日前在八卦山區發現石虎蹤跡後，又有一隻水鹿誤闖社頭鄉埤頭村，當地民眾通報縣府人員前來捕捉，成為首隻「落網」的野生水鹿，而這也間接證實了八卦山區可能有野生水鹿群存在。

三年前一頭水鹿出現在彰化縣二水鄉員集路上，與一部自小客車對撞，駕駛人懷疑是路邊一間水鹿場的水鹿逃出，因而上門索賠，但水鹿場並沒有水鹿走丟，讓駕駛人索賠無門。而在這兩年間，多名登山客和山區居民目睹水鹿出沒，田中鎮復興社區居民種植的鳳梨和高麗菜被水鹿吃掉，估計野生水鹿數量約十隻左右。

台中市西區昇平里里長蕭行凱的老家在彰化社頭，他在半個月前於老家後院發現一頭水鹿不慎摔到兩公尺深的乾枯蓄水池，急報派出所和消防隊前來，以大型木籠吊掛入池，將水鹿捉到，由於其耳朵完好如初，鹿茸沒有被剪過，證實是野生無誤。

縣府動物防疫認為，水鹿一般都生長在高海拔山區，非常怕生，見到人就會閃躲，八卦山脈四週都有人居住，不太可能出現自然移動的水鹿，研判原本為圈養，逃出之後在八卦山脈出沒。

大田中水資源生態護育協會前理事長陳泉旭說，目前發現八卦山脈的水鹿起碼有十隻，並不會攻擊人，研判是十多年前逃走，一直在八卦山脈繁殖至今。田中鎮復興社區理事吳幸茹說，社區居民有多人在夜間親眼目睹水鹿來吃農作物，剛開始會嚇一跳，因為水鹿就像小馬那麼大，但只要人發出驅趕的聲音，牠就會跑掉，並不會攻擊人。