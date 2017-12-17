〈中部〉魚池建醮茹素 日月潭飯店響應

2017-12-17

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投連環「醮」！近幾個月來竹山鎮、集集鎮接連舉辦建醮，魚池鄉將從廿日至廿五日辦理建醮，由於廿五日建醮普度適逢週一，為讓鄉內學生都能參加，昨是週六假日全鄉國中、小都先補課，另因廿至廿四日全鄉建醮吃素五天，境內的日月潭周邊飯店群，將也配合只供素食餐，盼讓建醮一切順利。

魚池鄉此次距離上次建醮時隔五年，過去建醮都是十二年一次，且固定在鼠年舉辦，但有次建醮年因五穀歉收，地方認為是建醮「旺」到老鼠所致，之後才以擲筊方式決定建醮時間；而近來縣內接連有竹山百年大醮、集集十二年一度建醮，接著魚池也要登場，明年一月南投市也有建醮，出現難得的連環「醮」情況。

魚池鄉內的日月潭風景區，潭區飯店群為配合建醮，也將只供素食餐，像雲品酒店也在官方臉書公告訊息，除顧客事先告知，也鼓勵響應吃素；涵碧樓飯店也身體力行，除員工吃素，餐廳也只供素食，希望來客能體諒配合；魚池市區經典大飯店表示，之前都已告知旅行社，屆時只提供素食，若有葷食必要，建議在外地用完餐再入住。

魚池鄉建醮主廟麒麟宮代化堂表示，，現於廟前廣場已設主壇，鄉內東西南北方則有分壇，聯外道路也有盛大歡迎門，希望建醮期間封山禁水，大家茹素不殺生，祈求建醮能順利圓滿。