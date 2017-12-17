〈中部〉南投花卉嘉年華 台灣小姐冠軍助陣

2017-12-17

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕南投花卉嘉年華「魅力森巴FUN埔里」活動，昨日以「童話故事風」為主題，讓遊行隊伍發揮，隊伍綿延一公里，最吸睛的就是新選出的台灣小姐冠軍高曼容，她才剛參加完世界華裔小姐選美賽，就返回故鄉與多位美人腿公主一起遊行，被民眾稱為「最美的隊伍」。

今年第八年舉辦的「魅力森巴FUN埔里」活動，昨日下午在埔里市區舉行，遊行隊伍在南光國小旁集結出發。今年以「世界童話風」為主題，主辦的埔里鎮長周義雄打扮成王子，南投縣長林明溱則扮成國王，與會來賓民代也以王子、花姑娘等造型參加，以符合主題。

昨日這場森巴遊行，最吸睛的是月初剛獲台得台灣小姐冠軍的埔里姑娘高曼容，以及美人腿公主隊伍。高曼容曾在就讀暨大附中時，獲得美人腿公主選拔第三名，此次故鄉一號召，她即從台北趕回來參加。

高曼容表示，上週才赴中國廣州參加世界華裔小姐選美，拿下最佳文化獎，明年則要代表台灣參加世界三大選美賽之一的國際小姐選美賽，會全力準備，希望拿到好名次為台灣爭光。

遊行隊伍浩浩蕩蕩綿延一公里，有鎮民表示，感覺今年觀眾比較少；也有人認為，每年遊行的陣容和節目大同小異，少了新鮮感。

埔里社區報「大埔里@報」也在其臉書粉絲頁進行問卷調查，結果不贊成繼續辦約佔八成，認為應繼續辦的有二成，很多人留言希望若要續辦，希望能有埔里地方特色，或是融入公共議題。