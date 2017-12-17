〈中部〉國民黨初選王惠美出線 將對決魏明谷

2017-12-17

彰縣長民調出爐 王獲五成七支持

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨下屆彰化縣長黨內民調揭曉，在三位參選者中，現任立委王惠美獲得平均支持率五七．三四四％最高，黨部將建議王惠美為國民黨的彰化縣長提名人選，再由中央黨部核定。由於民進黨已決定提名現任縣長魏明谷，在王惠美出線之後，讓藍綠陣營的縣長之戰人選底定，展開競爭。

昨天國民黨公佈民調，王惠美以五七．三四四％獲勝，牙醫師吳明哲以二三．二七五％居次，埔鹽鄉長楊福地則拿到一九．三八％。王惠美表示，她感謝鄉親的肯定和支持，也感謝兩位參選人君子之爭，競選期間她會把吳明哲等人的建設藍圖納入政見白皮書，現在開始將更加勤走基層。

吳明哲轉戰彰市？ 其弟︰可想想

吳明哲未到場由其弟弟吳明聖代表，吳明聖強調，他們尊重民意和黨意，不會脫黨參選。被媒體問及吳明哲是否會轉戰彰化市長？吳明聖說：「這個可以來想想！」言語中透露出對參政的熱情。

盼藍天再現 楊福地︰支持王惠美

楊福地則說，選舉結果代表他努力不夠，他尊重民調結果，也支持王惠美希望讓彰化藍天再現。

做好縣政 魏明谷︰自己跟自己比

面對王惠美即將出線，爭取連任的民進黨籍彰化縣長魏明谷表示，他現階段就是做好縣政，呈現政績，自己來跟自己比賽。

上述民調結果，由三家民調中心和公司於十二月十三、十四、十五日每天晚上進行市內電話民調，十三日完成有效樣本數四一八通、十四日三九八通、十五日二七一通，累計完成有效樣本數一○七八通，參選人政黨對比佔八五％、黨內互比佔一五％，以此呈現排序，包含TVBS民意調查中心、艾普羅民意調查公司，以及聯合報民意調查中心。