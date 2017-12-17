〈中部〉太平雲梯接駁停車場 公廁少殃及居民

2017-12-17

常被借廁所 店家、住戶水費增

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕位於嘉義縣梅山鄉的「太平雲梯」九月啟用以來，在梅山市區闢建的大型車臨時接駁停車場，老舊公共廁所不敷使用，常見遊客在廁所外大排長龍，在地居民頻被「借廁所」，有人家裡的水費因而暴增，有苦難言。

經費、人力有限 無法增設

嘉縣文化觀光局秘書于秉儀說，該局曾協商梅山鄉公所在大型車臨時接駁停車場設置流動廁所，但兩個公家機關都因經費有限，加上須定期派員清潔等問題，依現有人力無法設置，只能維持現況。

起點停車場正增建 月底完工

她說，距離二百公尺外的梅山國中舊校地的太平雲梯起點停車場，增建女廁廿二間、男廁六間與小便斗廿四座以及二間無障礙廁所，月底完工驗收後，會儘速啟用，方便遊客使用。

劉姓居民反映，大型車臨時接駁停車場南側的果菜市場附設公廁，共有女廁六間、男廁兩間與小便斗四座，數量明顯不足，每有遊覽車帶來遊客，廁所門前大排長龍的景象很常見，部分年長者不耐久候，向附近店家、住戶借廁所，居民常因此得常買衛生紙，更有人的水費每兩個月增加百元，落得有苦難言。

鰲鼓濕地環園堤岸道 廁所也不夠

另外，位於東石鄉的鰲鼓濕地森林園區內長達十公里的環園堤岸道路，設有五間流動廁所，有賞鳥民眾認為，若突然碰到內急狀況，得再走一至二公里路程，才能找廁所，數量略顯不足。

林務局嘉義林管處副處長李定忠回應，除在環園堤岸道路設五間流動廁所，另在鷹揚鰲鼓入口意象區也有三處廁所，應足夠遊客如廁需求；園區面積一千五百公頃，幅員廣闊，廁所增設與否，在兼顧民眾方便性與濕地保育前提下，將再進行評估。