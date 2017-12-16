〈南部〉井仔腳鹽田海堤 彩繪拼貼變繽紛

2017-12-16

堤頂設置步道、自行車道、觀景台

〔記者楊金城／北門報導〕北門井仔腳鹽田海堤改建剛完工，堤頂觀海大道加入藝術化入口意象，有彩繪、也有藝術拼貼，凸顯北門潟湖、夕陽、候鳥、鹽田特色，在觀海大道散步、騎車都很棒。

雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦台南跨年三部曲的首部曲「北門送夕陽」活動，十二月三十一日下午將在井仔腳鹽田舉行，送走二○一七最後一道夕陽；但因「送夕」陽音似「送死」，今年活動名稱為「二○一七井仔腳賞夕陽─北門餘暉緣定白金」，井仔腳海堤在歲末前竣工，景觀變漂亮。

水利署第六河川局斥資四千多萬改建北門井仔腳鹽田新海堤，長達八百公尺，堤頂設置堤景步道、自行車道、觀景台、涼亭等遊憩設施，加上入口意象，海堤堤頂有如一條長長的「觀海大道」。

凸顯北門潟湖、夕陽、候鳥、鹽田特色

海堤上的入口意象有海浪、海洋的藝術拼貼，也有鯨魚、黑腹燕鷗、鹽田、魚、夕陽的藝術拼貼和彩繪，還有座小鹽山的造型、解說牆，讓遊客了解井仔腳的歷史與景觀特色。

井仔腳當地的鹽鄉民宿業者洪有志說，井仔腳鹽田海堤緊鄰北門潟湖，本就是看海、賞夕陽和賞鳥的熱門景點，海堤改善後，讓鹽田、潟湖天際線更美，吸引遊客到堤頂觀海大道散步、騎車。洪有志並擔任北門產業文化觀光發展協會理事長，他說，井仔腳遊客量增加，海堤景觀維護需要地方協助，協會有意願認養。