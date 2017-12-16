〈南部〉《讓春天從高雄出發》林懷民領學子 朗讀余光中詩

2017-12-16

〔記者黃旭磊、蔡清華／高雄報導〕余光中逝世前兩個月於河堤社區家中，為紀錄片朗讀「暮色之來」、「蒼茫時刻」兩首詩，成為絕響；另一方面，大師林懷民昨回憶恩師余光中時說，高中開始讀余老師的文章和詩，「在我是一個文藝青年時，給我非常強悍的啟蒙能量！」

林懷民昨在雲門舞集《關於島嶼》高雄記者會，帶著現場二百多位同學，一起朗讀余光中的詩「讓春天從高雄出發」，期勉高雄學子，要有從高雄放眼世界的胸懷，並時時刻刻關懷這塊土地。

中山大學圖書館昨則於余光中特藏室播映四十分鐘「余光中書寫香港紀錄片」，片尾畫面帶向海面晚霞，余老師緩緩唸出詩句，似乎預告人近黃昏後事。

中山大學圖書資訊處組長王玲瑗說，作品是今年九到十月到老師家中錄製，為兩首朗讀作品，老師自認住香港期間為創作黃金時期，在當地留下一百廿五首詩作及散文。

王玲瑗回憶，老師就像爸爸一樣，是溫雅長者，很少人知道他生前喜歡賽車，幾次搭老師便車，遇紅燈喊出「喔！紅燈了」減速煞車，即便喜歡速度快感，仍是中規中矩的人。

據了解，中國各單位陸續致電要寄送花圈，甚至親自悼念；中國網友熱愛「鄉愁」詩句，內文「…鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭…」屢被引述，微博發佈余老逝世消息，一小時內湧進七十多萬點閱及搜尋紀錄，中國官媒「環球報」註解致哀，國台辦也發聲明。

中山大學表示，已與家屬商量是否成立治喪會，後事將尊重家屬意願。