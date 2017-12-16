〈南部〉太麻里行銷紅藜 20創意餐點今上桌

2017-12-16

〔記者王秀亭／台東報導〕紅藜因具高營養價值，被視為「穀類紅寶石」，近年來爆紅！台東縣以南迴四鄉鎮栽種面積最大，太麻里地區農會為行銷紅藜及多元化產品，昨起一連三天在台九線旁的農會供銷部前廣場舉辦「太麻藜紅」活動，紅藜蛋糕、咖啡棒等相關產品才開放，就秒殺一空。總幹事莊慶輝說，今、明兩天還有家政班、雜糧班員接力製作紅藜料理，讓民眾試吃。

莊慶輝表示，小米、樹豆、紅藜是南迴原住民部落的傳統作物，因富有營養價值，被稱為原住民「三寶」作物，紅藜早期只零星種在各原民部落，點綴田園景觀，近年學者研究發現它含有豐富營養與醣類，逐漸廣為人知，栽種面積跟著增加，紅藜不只加入飯中增添口感與營養，還可入菜及糕點中，透過「太麻藜紅」活動可讓更多民眾知道如何運用。

昨天上午開幕式後，太麻里地區農會率先推出以紅藜製作的蛋糕、咖啡棒、阿粨、洛神酥、米香餅、牛軋糖、核桃糕、桑椹酥，開放民眾品嘗，所有產品大受歡迎，迅速被掃光。

太麻里地區農會家政指導員劉佩英指出，農會推廣栽種紅藜，同時嘗試以紅藜製作創意料理，家政班、雜糧班班員也將在這次活動大展身手，今天由十個家政班上場，將煮出二十道創意餐點，明天換雜糧班下廚煮紅藜餐，互相交流，更開放民眾試吃，挑戰各項菜色的人氣。