〈南部〉10「原」創業者進駐 台東波浪屋開張

2017-12-16

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府耗資近億元、以五十個貨櫃打造的TTStyle原創館商家昨天聯合開幕，店家多為青年創業的原住民，將成為台東文創新地標。

50貨櫃組成 將成文創新地標

「TTStyle原創館」全棟以鋼筋混泥土與貨櫃打造，使用約五十個貨櫃像積木般堆疊、切割、重組，成為四層樓的建築，外以波浪形屋頂罩覆，被暱稱為「波浪屋」。

波浪屋共規劃十八個店鋪招租，目前已完成十間店鋪招租，進駐廠商包括，法拉撒手作工坊、頑石創意及縣府扶植原住民文創設計產品的銷售平台等，販售商品有自然素材手作、咖啡輕食等。

昨天由縣長黃健庭、議長饒慶鈴等人共同揭幕。黃健庭表示，新進駐的店家白天到晚上忙著裝修，燈一點亮，馬上成為台東新亮點，目前尚有店鋪招租中，歡迎有興趣的原住民文創產業經營團隊參與。

結合週邊據點 打造新商圈

黃健庭說，縣府今年八月廿四日公告標租，上個月十六日才與六家廠商聯合簽約，結果才一個月已增至十家廠商進駐，不少是有理想的年輕人進駐，甚至還有首次創業的商家業者，有意願進駐的人，「不要猶豫了，縣府不會再降租金了」，縣府有計畫保留一個攤位，讓鄉鎮市物產進駐，租金由各公所均攤。

黃健庭說，「TTStyle原創館」有亮麗吸睛的波浪屋頂，位在市區很顯眼，未來結合周邊鐵花音樂聚落、台東轉運站、魅力據點、秀泰影城及潮GAYA等，希望打造成台東最有賣點的新商圈、新地標。