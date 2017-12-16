〈南部〉擦亮招牌 業者建言推多元遊程拚客源

2017-12-16

〔記者王涵平／白河報導〕關子嶺溫泉區經地質監測不適合過度開發，業者認為在現有基礎下，應朝加強環境保護及服務品質，才能有效提高觀光誘因，維持關子嶺溫泉的招牌。

關子嶺溫泉區旅館在冬季常見一房難求，與夏季冷清街道景象大相逕庭。溫泉旅館業者表示，市府曾針對關子嶺地區進行地質監測，結果發現當地屬於台地堆積層，岩質較為破碎、地質較為脆弱，未來應避免過度開發或大規模擾動土壤情形發生，因此新增旅館可能相當困難。

在既有基礎下，有業者認為，關子嶺溫泉區應朝生態旅遊，並結合鄰近東山咖啡公路等農遊，提供遊客更多元的旅遊方式，才能擴大客群，永續發展。

但業者不諱言，關子嶺地區部分餐飲旅宿服務仍有需要改進的空間，例如餐旅設施水污設備全面落實建置，才能有效保護環境生態；另有遊客會反映桶仔雞料理品質以及是否開立發票等問題，牽涉遊客對於整體旅遊環境的感受與觀感，都有待業者與相關單位一起努力。

推銷夏天泡湯有助養生

業者認為，依照國人的泡湯習慣，溫泉區在冬季不需特別行銷，反而是夏天要有迥異於以往的推廣手法，例如夏天泡湯更有助排除體內濕氣等養生觀念，事實上，在日本反而夏天有更多人安排前往溫泉區泡湯旅遊。如何減少關子嶺溫泉區冬夏季節人潮嚴重落差，也是相關單位與業者要廣泛思考討論的議題。