〈南部〉天冷泡湯夯 關子嶺假日住房逾9成

2017-12-16

〔記者王涵平／白河報導〕寒流來襲，關子嶺溫泉區湧入泡湯民眾，假日期間旅館住房超過九成，業者表示，加強溫泉水質與服務品質，讓遊客有物超所值的感受，才能在競爭激烈的環境下獲得青睞。

寒流一波波，隨著氣溫下降，關子嶺也湧入大批泡湯民眾，業者表示，近來每逢週五、六，住房率都超過九成，幾乎是一房難求，泡湯之外也會品嘗桶仔雞等山產美食。

泥漿溫泉 遊客多來自中南部

西拉雅國家風景區管理處統計顯示，關子嶺遊客以來自中、南部居多，主要是關子嶺距離較近及全台唯一泥漿溫泉特色慕名前來。但有遊客反映關子嶺溫泉旅館的房價似乎偏高，例如有較新的溫泉旅館雙人房訂價就破萬，有時春節等連續假期如住兩晚，再加上吃、玩的費用，若碰上香港機加酒促銷不到一萬元，都可飛香港出國去玩三天了。

競爭激烈 業者加強服務品質

有關子嶺溫泉旅館業者表示，目前關子嶺溫泉旅館有廿九家，民宿、露營區也陸續規劃設立，競爭相當激烈，因而必須加強服務品質，讓遊客覺得物超所值，才能吸引遊客再來。

關子嶺山區與平地溫差約達三、四度，業者指出，除了專程來泡湯遊客，以及山友爬山後順道泡湯，近來一七二、一七五線也常有單車、重機車隊，因此提供更多元的服務是未來必須因應的課題。

業者指出，關子嶺溫泉區腹地不大，相關單位也一直協助解決停車等問題，但如何讓大眾運輸系統更符合不同遊客族群的需要，可能才是最根本的議題。