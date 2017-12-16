〈南部〉高科生技醫材 新南向拓展市場

2017-12-16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄科學園區是全國最早建立的醫療器材聚落，在園區廠商多年的努力下，蘊藏著生醫豐沛的能量與成果。科技部政次蘇芳慶昨南下高科參與「醫起攜手！打造高科聚落新面貌」，希望能擘劃生技醫藥創新研發新藍圖。

高雄科學園區目前計有七十三家廠商進駐，投資額達二百六十二億元，統計今年一至十月份營業額，已逾七十九億元，創造的就業數更高達二千五百多人；其中有十四家廠商獲得「生技新藥產業發展條例」生技新藥公司資格審定、卅七家廠商產品通過ＴＦＤＡ認證、十三家廠商產品通過FDA 510K認證、廿三家廠商產品通過ＣＥ認證，表現亮眼。

蘇芳慶指出，設在高科的「生醫方案中心」自今年一月揭牌以來，一直致力於跨部會合作，整合各界資源，發揮整合加速之角色；生醫產業是台灣的希望，進入門檻極高，政府積極支持與推動台灣成為亞太生技醫藥產業重鎮下，連結台灣在地優勢與國際資源及市場，醫療器材產業的發展前景可期。

「生醫方案中心」接下來將鼓勵臨床醫師與產業交流，廣泛使用園區產品，加速產品上市及提升臨床信賴度，並繼續推動新南向拓銷，包含越南、泰國、菲律賓及馬來西亞一流醫學大學，導入台灣產品教學拓展市場。

南科管理局長林威呈表示，在台灣新一波的生醫產業經濟價值與發展過程中，高雄科學園區從早期的模具、金屬加工傳統產業轉型升級至今，堪稱最具指標性的特色產業聚落。