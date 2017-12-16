〈南部〉長照缺人缺錢 花媽求援賴揆

2017-12-16

市府彙整5項建議

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院長賴清德昨率領行政團隊南下，與高雄市長陳菊領軍的市府團隊，針對前瞻、長照等議題座談；市府把握機會，鎖定長照人力與經費等層面，具體彙整五項建議，衛福部回應其他縣市也有類似情況，並透露正研擬解決方案。

賴清德認為，中央與地方面對面座談，可拉近兩邊距離，距離縮短就能提升行政效率、團結力量就會增加，針對高市在長照、前瞻的意見，會持續與地方溝通。

中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會，昨在中鋼總部舉行，行政院長賴清德率相關部會首長與政務委員參與，高雄市長陳菊、三位副市長與一級主管全數出席。

賴清德指出，超過八成民眾認為高雄有建設，這都是過去謝長廷院長打下基礎，以及菊姐團隊用心打拚的成果，讓高雄翻轉成國際城市，期待高雄能成為台南灣進步火車頭。

陳菊表示，工業城市轉型，力求翻轉過程中，高雄一路走來非常辛苦，不管在環境、產業、交通等面向，都需中央給予協助與支持，能看到賴院長率隊造訪，重視地方聲音，高雄相當期待。

關於前瞻與長照，高市府持續爭取前瞻經費，對於長照更是用心準備，副市長許銘春簡報時提及，人力不足與流動率高、土地撥用法規繁複、經費運用彈性不足、審查期程太長、資訊系統不完備等情況。

市府建議中央儘速確認支付制度，以利穩定專業人力；前瞻據點設置補助增開放選項，評估提供獎勵性補助；現有匡列經費建議放寬比例給地方；計畫公告於年度開始前，及早確認審核結果與核撥經費；照管資訊系統應與新制對應，提供完善分析與正確統計。

衛福部：正研擬解決方案

衛福部回應，相關問題在其他縣市也有，已針對人力、經費等問題，研擬解決方案。