〈台北都會〉北市酷課學園 擬推學測、會考總複習

2017-12-16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕推展數位學習教育，台北市教育局與北市數位學習教育中心、中崙高中規劃「北市酷課學園」網路學校，開設線上課程，解決小規模學校的師資與開課不足的瓶頸，今年四月起試辦，已有超過六百名學生參與。酷課學園昨舉行成果發表，教育局表示，為擴大效益，擬發展學測、指考、會考等考前複習，讓學生透過線上教學共享資源。

酷課學園目前提供「高中跨校網路課程選修」、「國中課後多元學習課程」及「段考複習線上直播課程」三種類型網路課程。高中跨校網路課程，由台北市立大學、世新大學、和平高中、南湖高中、中崙高中等五校，開設五門數位學習課程，選修學生人數共一三一人。

國中課後多元學習課程，由中崙高中國中部開設「神奇筆記術」、敦化國中則開設「數位科學」兩門課，開課對象為全市國七生，共有五十五人參加，利用每週三、五進行，讓國七學生放學後不必埋首補習班，只要在家輕鬆上線學習。

段考複習線上直播課程則結合北市各校師資及學習資源，免費提供全國高、國中線上直播講座，學生只要透過網路瀏覽器登入網路學校雲端平台就能參與。教育局表示，未來計畫發展學測、指考、會考等考前複習，以及教育學習相關的線上直播講座，城鄉共享師資及教育資源。