〈台北都會〉重現瑠公圳 大安森林公園擬闢水道

2017-12-16

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市大安森林公園昨舉辦「瑠公圳意象再現大安森林公園」第一場座談會，規劃從台灣大學校園開始，沿著龍安國小最後到大安森林公園拉出一條生態草溝，憑著當地的歷史淵源，重現早年的瑠公圳意象；換句話說，就是要在大安森林公園內開闢一條水道。

公園處指出，瑠公圳為清朝乾隆年間闢建，由墾戶在新店溪上游開鑿水圳，以引水十多公里至開墾地為目的，一七六○年鑿通石硿圳路，歷時廿二年才完工，幹線通過新店跨景美溪，並經過現今景美、公館、大安區、信義區、松山區等地，是大台北地區重要水脈，但歷經清代、日治、光復後百年歷史，隨著都市發展幾乎填平荒廢，現今北市僅遺留小段水道。

大安森林之友基金會則盼重現歷史風貌，構想將台大校園段、新生南路段及大安森林公園段現有的三條水道，盼透過古今地圖套疊，在大安森林公園建構生態草溝，呈現過去瑠公圳的意象，昨邀請台北市政府、台大、師範大學地理系教授李素馨等單位舉辦首次座談會。

青年公園管理所主任王淑雅表示，依昨天第一次討論結論，作法從台大校園內，將水道溝渠一路延伸至龍安國小，最後接到大安森林公園內的生態池做出生態草溝，一路上的溝渠會分別有露出及沒露出路面的部分，但寬度、長度還未具體評估。

王淑雅說，第一次座談會只是構想階段，預計明年一月的第二次座談會，會有更具體的規劃設計說明，明年二月則會舉辦論壇，將討論內容具體呈現。