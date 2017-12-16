〈台北都會〉北市砸20億預算 明年起8米巷全面重整

2017-12-16

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市為改善道路品質，啟動道路管理一條鞭政策，規劃明年起斥資二十億元預算，花五年時間執行「八米巷道躍升計畫 」，將全市路寬八公尺以下的鄰里巷道重整，其中十二條示範道路今年底已陸續完工。新建工程處表示，相較以往單純銑鋪路面，新方式將包含調整側溝蓋、孔蓋高度調整至路面齊平、天空纜線埋管下地，並配合鄰里巷弄交通改善，劃設標線型人行道及檢討停車空間。

新工處表示，市府的道路管理一條鞭政策，是將原本由區公所負責辦理的八公尺以下道路維護工作，去年起移交新工處比照八公尺以上道路維護模式做統一管理，並引入智慧型巡查車、鋪面損壞修補新材料、新工法，來提升道路維護品質。

12條示範道路 已完工11條

此外，台北市政府還提出要花費二十億元的八米巷道躍升計畫，預估明年啟動，將從二○一八年持續至二○二二年，施工面積廣達兩百萬平方公尺，近乎全市所有八公尺以下的巷道都要重鋪，十二個行政區將同步啟動，屆時以顧問公司建議和地方民代陳情來判斷優先施工的路段，做法則比照今年底甫陸續完工的十二條示範道路。

十二條示範道路是在各行政區，先挑一條巷道做銑鋪，其成果截至昨天，已分別在十一個行政區完成示範道路，舉凡中山區的八德路二段二一八巷、信義區忠孝東路四段五五九巷等， 只差文山區木新路三段四十五巷的示範道路年底前才會完成。

不只重鋪 相關改善一次到位

新工處稱，重整後的八公尺以下巷道將不再只是單純銑鋪道路，是透過局處橫向溝通，例如配合交通局，一併檢討汽、機車及腳踏車停車空間，及規劃綠色標線型人行道的可行性；路面則施作孔蓋調平、預埋纜線連接管，有線電視、網路等線路都要下地，民眾私設的違規路障都得清除。