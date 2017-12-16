〈台北都會〉青銀共居 陽明老人寓釋4房8床位

2017-12-16

〔記者蕭婷方／台北報導〕以往含飴弄孫、養兒防老的觀念，隨台灣現代化進程逐漸改變，越來越多年輕人離鄉求職，也有越來越多兒女配偶未一同居住的獨居長者。台北市政府借鏡國際經驗，首度在陽明老人公寓打造「青銀共居」環境，讓六十五歲以上長者與文化大學學生共同居住，透過興趣媒合共同學習與技藝交換，讓年輕人的創意思維與長輩的經驗傳承激盪出新的火花。

北市社會局長許立民表示，未來不排除推動「友善銀髮房東」，媒合在外租屋年輕人與家中有空餘屋的長者共住，建立「青銀」媒合機制。

據統計，北市五年後六十五歲以上的人口超過百分之廿，邁入超高齡社會，如何維持長者健康老化成重要課題。許立民表示，長輩生活圈若融入年輕氣息，讓長輩們對萬事保持熱忱，並維持動腦習慣；對年輕人來說也能向長輩學習以往經驗、資源，增加雙向交流機會。

社會局現於陽明老人公寓試辦「青銀共居」，昨由市長柯文哲、文化大學校長李天任，與負責經營陽明老人安養中心的財團法人恆安老人長期照顧中心董事長胡世賢簽署合作備忘錄，宣示活動開跑。

柯文哲昨致詞時表示，以往老人院、托兒所、托嬰所各自分立，現有「青銀共居」、「祖孫共學」等新社會福利模式出現，也擬在文山區的兆如老人安養中心設置托兒所。

柯還打趣，長者在幾十年前就可能有照顧嬰幼兒經驗，經訓練後能夠成為助力；六十歲以上的長者超過總人口廿％，要讓他們能夠part time，這是一種新的社會模式出現。

年輕人每月服務長輩20小時

目前陽明老人公寓委託恆安老人長期照顧中心經營，裡頭有一○八間房，約居住一一○名長者。依社會局現行規劃，公寓將空出四房、八床位供文大二年級以上學生入住，每月僅須付三千元，但必須符合每個月服務長輩廿個小時，學生可教導長者使用3C產品、臉書，也可以陪長者看電視、閱讀。

文大二年級以上學生可報名

社會局表示，甄選將分為書面文件審查及面試，有意參加學生可上北市社會局、陽明老人公寓或文化大學網頁下載簡章，報名截止日期為明年一月五日，並於一月九日面試、十一日公告錄取名單，錄取者將於明年二月新學期前入住。