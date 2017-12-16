〈台北都會〉停車場蓋健身中心 基市議員憂難停車

2017-12-16

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府今年四月宣布與世界健身俱樂部（World Gym）合作，將在信一路、義六路的停車用地，闢建四層樓的大型運動健身中心，本週起停車場停止營業，市議員韓良圻指該處是市區精華地段，憂心施工期間缺乏交通配套，會出現一位難求的停車問題。對此，市府表示會請業者在法定車位外，增加停車空間。

盼協調港務分公司釋地

市府今年四月宣布與World Gym合作，計畫運用信一路、義六路的台灣航業公司停車用地，興建地上四層的健身中心，台航除了把七百七十坪土地租給World Gym二十年，還同意退縮義六路道路用地，使義六路從原本的六米單行道拓寬至十一米。

經過逾半年的文件往返，本週起停車場停止營業，World Gym最快十二月下旬動土，明年開幕。韓良圻發現，停車場從十三日清空以來，周邊就已出現停車格一位難求問題，擔心會衝擊交通。

韓良圻說，該區域有信義市場、衛生福利部基隆醫院及婚宴海鮮餐廳，停車需求非常大，希望市府能夠協調基隆港務分公司，釋出信二路、義七路口部分用地供民眾停車，否則假日交通壅塞問題會愈來愈嚴重。

市府：會請業者增加停車位

市府交通旅遊處副處長王英哲表示，目前該健身中心的交維計畫還未送審，不過，會就交通問題請業者在法定車位外增加停車空間；至於港務公司空地，目前港務公司停放自家公務車輛，長遠另有使用計畫。