〈台北都會〉新北參與式預算 學生拍景點獲助

2017-12-16

教局實驗計畫 供3所高中5萬元

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局首度舉辦高中校園的參與式預算實驗計畫，提供三所高中各五萬元經費讓學生提案，首場說明會在南山中學辦理，學生們共同從十二個計畫中，選出拍攝新北市「學生青春觀光影片」企劃案，該企劃案同時得到評審團大獎認同，獲選小組將於明年四月底前走訪新北市景點實現拍片夢想。

新北市政府推動參與式預算，希望能向下延伸，教育局副局長黃靜怡說，教育局今年與秘書處合作，先挑選南山中學、三民高中和安康高中三校試辦，給各校五萬元經費，鼓勵學生集思廣益提案參與，所有的提案必須具備公益性質，同時提案必須在學生會議發表，然後由學生共同表決選擇提案，讓學生從參與過程中，學會企劃討論、懂得溝通與爭取支持，熟悉民主機制的運作。

南山中學生提出計畫五花八門

南山中學各組學生經過熱烈討論，提出的計畫五花八門，包括「地區美食介紹」、「狹小巷弄停車導致通行不便及安全問題」、「流浪動物議題」、網路世代結合文創的「新北觀光影片」、提升社會風氣的「漂書箱計畫」、拓展國際視野的「國際教育營」等，看到年輕世代關懷社會和公共議題的角度，也展現高中生的觀察力和解決方案的潛力與創意。

「學生青春觀光影片」小組得獎

最後由提案「學生青春觀光影片」的小組獲選，小組希望能從青年的視角，以青春洋溢的風格和歌舞形式拍攝微電影，介紹新北市的好玩景點，而且提出具體可行的拍攝方法；該案同時也獲得「評審團大獎」，「最佳人氣獎」則是「漂書箱計畫」。

「學生青春觀光影片」小組長蔡喆聿說，一開始聽到參與式預算覺得很夢幻，但是開始討論後，才發現其中有許多困難要克服，而且公民參與並不是想像中那麼容易；學生王映潔說，規劃中的議題必須考量能使用的經費有限，如何合理安排預算及進度，都具挑戰性，她從中學習有很多收穫。