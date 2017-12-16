〈台北都會〉3人張貼「功德院」 各罰1500元

2017-12-16

〔記者黃建豪／台北報導〕行政院長賴清德「功德說」引起輿論後，青年團體不滿其發言，發起「功德院長長久久正名行動」，將公車站牌行政院站牌名竄改為「功德院」，連同台北車站捷運站的指示標語也遭殃，時隔半個月後，台北市捷運警察隊確認三名實際張貼者身分，為此，台北捷運公司十三日已依大眾捷運法第五十條，分別對三人開出裁罰書，各開罰一千五百元。

多個青年團體透過網路發起行動，將行政院諷刺為功德院，上個月底實際以貼紙竄改以行政院為站名的公車及捷運標示。經過約半個月追查後，台北市捷運警察隊指出，調閱監視器所拍畫面，發現事發當天約有八名人士在台北車站捷運站各出入口分工，最後共確認三名張貼者身分，查出身分後已將身分提供給北捷公司做後續裁處。

北捷公司證實，台北車站捷運站周邊遭張貼的功德院貼紙，派人刮除後視為廢棄物，因此對於三名張貼者，是依大眾捷運法第五十條第一項第九款「於大眾捷運系統禁止飲食區，嚼食口香糖…或其他一般廢棄物」，處一千五百元罰鍰，已於十四日寄發裁處書，張貼者須於三十天內到郵局劃撥或直接到北捷公司本部繳納罰鍰，逾期未繳將進入催繳程序，仍不繳納，則會交由行政執行分署強制執行。

至於公車部分，北市公共運輸處長張元榜指出，遭張貼的公車站桿和路線圖是公車業者的財產，並由業者共同組成的台北市公車聯營中心管理，但業者這邊，因為張貼者在十一月底張貼一次後，就沒有後續動作，因此業者也沒再究責，或針對特定團體採取法律動作。