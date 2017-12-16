〈台北都會〉紹興南街都更招商 住戶踢館

2017-12-16

住戶指少數建地訴訟中

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲任內推動的首個公辦都更案「台大紹興南街公辦都更案 」歷經一次流標後，都更中心昨再辦招商座談會，預告該案將於明年一月重新公告招商，但不僅潛在投資人關心與現住戶的訴訟問題，現場亦有兩名現住戶到場踢館，稱有少數建地在訴訟中，台灣大學副總務長徐炳義強調，訴訟爭議的是外圍道路，將招商的Ａ、Ｂ區不涉及占用問題。

台大：招商區沒有問題

紹興南街公辦都更案鄰近台大醫學院及中正紀念堂，被稱為「蛋黃中的蛋黃」，超過九成土地為台大所有，基地則拆成Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五區，Ａ、Ｂ將設定地上權提供投資人開發；Ｃ區將由市府蓋社公宅，投資人得協助初期規劃；Ｄ區由台大分回開發醫學大樓；Ｅ區則是權利變換區，總開發量達二．二萬坪，其中Ａ、Ｂ兩區的產權面積達八千七百坪。

徐炳義說，去年流標後，全案已做兩大調整，將地上權地租由五％調降為三．五％，另一個是設定地上權招商的基地，改為只有Ａ、Ｂ兩區，八千七百坪可完整使用，且現住戶已有九成接受中繼安置，剩下住戶會繼續處理，盡量讓案子推動單純化。

但現場開放提問時，潛在投資人仍關心涉及與現住戶的訴訟問題，憂心影響開發時程。徐炳義則回應，和現住戶訴訟方面，只涉及Ｃ區外圍的道路用地，不影響到Ａ、Ｂ區住宅用地的開發。

現住戶則反駁稱，據他所知，有訴訟的不只道路用地，其中少數建地也還在訴訟中。另一名現住戶也說，訴訟還在進行中，才剛到第三審的最高法院，發回可能曠日廢時。

對此，徐炳義僅重申，投資人只要關注在沒有訴訟問題的Ａ、Ｂ區，其他問題的部分，台大校方都會再處理。事後，建商私下坦言，台大紹興南街的土地確實珍貴，但整個案子太過複雜，容易讓投資人卻步，最重要的是綁定地上權開發，就是「不好賣」。