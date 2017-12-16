〈台北都會〉柯：商業宅一定罰 解方再討論

2017-12-16

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市違反土地使用分區的商業宅林立，大直大彎北段、內湖五期合計超過兩千戶。市長柯文哲昨出席活動再次強調，「一定會罰」，但罰沒有解決問題，市府會透過對外說明或大家一起來討論，訂出長期解決方案。都發局長林洲民補充，近期已邀集產、官、學開會，未來擬討論出一套違反土地使用分區商業宅處理的具體流程。

傳有大老關說 柯未回應

北市中山區大彎北段屬商業區及娛樂區，依都市計畫法規定應發展商業及娛樂業，不得作住宅使用，不過依今年稅捐資料統計，一六七五戶登記為住宅使用，北市依都市計畫法要裁罰大彎北段商業宅，六萬至三十萬元罰鍰，引發當地住戶反彈，近期甚至傳出有黨政大老關說。

柯文哲昨未正面回應關說一事，不過他表示，不只大彎北段，內湖五期也一樣，都是幾千戶違反土地使用分區的問題，這是歷史共業，罰是一定要罰，但罰沒有解決問題，市府會透過對外說明或大家一起來討論，訂出長期解決方案。

柯說，要是一戶自己一定拆掉，然戶數太多還不知道怎麼處理，但面對問題是解決問題的第一步，還是要想辦法解決。

林洲民說，已有邀集相關學者開會討論，府內會議也都緊鑼密鼓討論當中，下一步擬討論出一套違反土地使用分區商業宅處理的具體流程，也要有完整配套措施。都發局表示，大彎北段商業宅的處理模式，未來也會應用在內湖五期，後續其他類似案例就可以依前例處理。

都發局：大彎北段212戶將現勘

據統計，大彎北段一六七五戶商業宅中，目前已有二百餘戶完成改善。都發局表示，未完成改善者則分批處理，下週一（十八日）會有二一二戶先收到現勘通知；至於內湖五期商業宅，預計明年十二月就會發出指導函。

違建208專案 仍有2戶未拆

此外，北市府日前針對違章建築祭「二○八專案」，計畫在昨日將二○八棟頂樓加蓋清除完畢，但目前大安區仍有二戶未拆、且有學生居住。柯昨回應，違建盡量由屋主自拆，期限到而未改善，市府就會代拆，但會有配套措施。