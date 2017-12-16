〈台北都會〉三重果菜市場都更 攤商：安置地點不當

2017-12-16

〔記者何玉華／新北報導〕三重果菜市場更新都市計畫變更案正在公開展覽，市府昨召開公聽會，多達三百餘人與會，現場意見表達熱烈、討論平和，多數攤商仍認為安置地點不適當，恐影響鄰近住戶；實施者代表副總經理王懋光表示，攤商的訴求會送交都市更新委員會專案小組討論。

市府辦公聽會 業者憂交通等問題

三重果菜市場占地八．五八公頃，地主包括新北市府、全國漁會及私人攤商，三者土地比率分別為卅六％、廿一％及四十三％，產權人超過三百人。更新案從十一月廿八日起至十二月廿八日公開展覽，市府昨天舉辦公聽會蒐集意見。

都市更新處科長徐子宏說，攤商主要意見包括不接受安置市場規劃到力行路，擔心交通無法疏散，四周緊鄰高級住宅，擔心凌晨作業聲響引起住戶抗爭；並要求一樓平面空間要大，避免造成客源流失，二樓以上空間可作為行政管理場所。

都更實施者建設公司將持續溝通

都更實施者利百代建設副總經理王懋光說，要平衡所有地主權益，因此還在溝通中，希望找出大家都能接受的方式；至於推動期程，徐子宏說，因市場在更新期間要繼續營業，必須先安置攤商，等現址蓋好後再遷回來，變數大。

三重果菜市場更新都市計畫變更案一○四年經內政部都市計畫委員會審議通過，將批發市場用地變更為商業區，後續以都市更新權利變換方式開發，並以「現地重建、先建後拆」方式安置攤商。