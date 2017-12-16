〈台北都會〉浮洲合宜宅公安缺失 建商：兩週內改善

2017-12-16

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市浮洲合宜宅陸續交屋，住戶發現電梯故障等消防及公共設施多項缺失，新北市議員何博文昨邀請消防局、工務局、消保官等相關單位共同會勘，建商表示將於兩週內改善所有缺失。

電梯7天故障2次 住戶不滿

合宜宅住戶指出，大樓內同一部電梯在短短七天內故障兩次，從地下一樓下墜到地下二、三樓中間，質疑是否與淹水有關；公共安全樓梯扶手會搖晃，若遇到緊急狀況，推擠下可能造成斷裂；同時，安全門不具防煙性，關閉時未密合，在廚房的門縫同樣遇到無法隔煙問題等公安問題。

針對電梯下墜狀況，負責的廠商代表解釋，全部電梯機電系統已經換新，並且將所有開關巡檢過一次進行汰換，同時每天派一名人員值勤，遇到問題會馬上聯繫，如果有零件、控制元件等不良，就會進行更換。

樓梯扶手 22日完成修繕

此外，建商說，根據法令廚房防火門不需要遮煙性，有些住戶對於門檻高度有不同差異，設計施工都符合規範，住戶若有疑慮，也承諾修補，而在公共安全樓梯扶手部分會按照進度於十二月廿二日修繕完成。

何博文當場要求工務局督促業者提出電梯安檢報告送至議會，並結合維修紀錄給住戶代表；至於有關瓦斯管線使用軟管、室內臭氣等問題，何博文要求業者依照住戶代表要求，協助改善。

議員促住戶 儘速成立管委會

何博文也建議，A2與A3住戶若能儘速召開住戶大會，成立管委會整合住戶意見，這樣住戶的訴求可以更明確傳達給單一聯繫窗口，可使雙方溝通更透明有效。