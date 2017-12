〈北部〉為原民生量身打造 師創作雙語繪本

2017-12-16

〔記者王峻祺/花蓮報導〕卅年前曾任花蓮縣西林國小教師的黃惠玲,結束短暫國小教職生涯後,前往美國進修博士學位,現任雲林科技大學應用外語系副教授的她,多年來致力創作原鄉雙語繪本,期望改善語言教育的困境,去年重回部落為孩子打造四本專屬繪本套書,並在昨日授權花蓮縣文化局導入智慧工具,期盼數位化後能供更多學子線上閱讀。

「族語是孩子的根,英語是連結外面世界的橋梁!」黃惠玲說,短短在西林國小任教一學期的過程,受原民文化衝擊很大,促使她前往美國進修,並編寫英語及太魯閣語繪本套書,想要讓偏鄉學子在語言學習方面獲得改善。

黃惠玲在獲得教育部教學卓越計畫的補助後,去年回到西林國小,並深入部落觀察孩子的生活,為這群太魯閣族學子量身創作四本專屬套書,還邀請他們為繪本著色,參與圖文創作。

黃惠玲的《A School in the Zoo》、《Where is Mom?》、《To the City》、《What’s This》等四冊繪本完成後,除獲得德國國際青少年圖書館推薦,另拿到「白烏鴉獎」並在法蘭克福書展展出,還在花蓮縣文化局的經費挹注下,舉辦故事志工培訓,讓學生也能分享學習自己族人的故事。

黃惠玲說,《A School in the Zoo》繪本也授權文化局數位化,提供學生透過平板、手機就能輕鬆閱覽,並藉由公共圖書館的流通機制,讓更多學子便利閱讀繪本,提升學習族語興趣。