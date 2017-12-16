〈北部〉為原民生量身打造 師創作雙語繪本

2017-12-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕卅年前曾任花蓮縣西林國小教師的黃惠玲，結束短暫國小教職生涯後，前往美國進修博士學位，現任雲林科技大學應用外語系副教授的她，多年來致力創作原鄉雙語繪本，期望改善語言教育的困境，去年重回部落為孩子打造四本專屬繪本套書，並在昨日授權花蓮縣文化局導入智慧工具，期盼數位化後能供更多學子線上閱讀。

「族語是孩子的根，英語是連結外面世界的橋梁！」黃惠玲說，短短在西林國小任教一學期的過程，受原民文化衝擊很大，促使她前往美國進修，並編寫英語及太魯閣語繪本套書，想要讓偏鄉學子在語言學習方面獲得改善。

黃惠玲在獲得教育部教學卓越計畫的補助後，去年回到西林國小，並深入部落觀察孩子的生活，為這群太魯閣族學子量身創作四本專屬套書，還邀請他們為繪本著色，參與圖文創作。

黃惠玲的《A School in the Zoo》、《Where is Mom？》、《To the City》、《What’s This》等四冊繪本完成後，除獲得德國國際青少年圖書館推薦，另拿到「白烏鴉獎」並在法蘭克福書展展出，還在花蓮縣文化局的經費挹注下，舉辦故事志工培訓，讓學生也能分享學習自己族人的故事。

黃惠玲說，《A School in the Zoo》繪本也授權文化局數位化，提供學生透過平板、手機就能輕鬆閱覽，並藉由公共圖書館的流通機制，讓更多學子便利閱讀繪本，提升學習族語興趣。