〈北部〉情人的眼淚人工栽培 產量高10倍

2017-12-16

慈科大研發 獲發明展金牌

〔記者王峻祺／花蓮報導〕被農友視為「雨中珍寶」的雨來菇，又稱「情人的眼淚」，因低熱量、高纖維及富含豐富維生素，廣受市場歡迎，慈濟科技大學為提升農產經濟效應，研發出「天使眼淚培養裝置」，以人工栽培方式成功將產量提升十倍，十二月中獲「二○一七高雄KIDE國際發明暨設計展」金牌。

學名為「葛仙米藻」的雨來菇，口感介於黑木耳和海藻類之間，乾燥時如一片灰紙，但遇水膨脹後就會像是一朵朵的小木耳，多半在雨後現身山林地表，由於產量少、市場需求高，近年吸引許多小農投入人工栽培。

慈科大團隊看準農友需求，經半年研究，研發「天使眼淚培養裝置」，讓人工栽培的雨來菇產量，能夠提升整整十倍以上，外型也從原本的捲曲長條狀，變成一粒粒如粉圓的綠色小圓球，口感則較過去Q彈。

慈科大醫學影像暨放射科學系副教授耿念慈、助理教授劉威忠說，雨來菇經慈科大團隊半年來的人工栽培改良後，被賦予另一個名字「天使眼淚」，圓滾滾及晶瑩剔透的外觀，宛如是一顆顆剛落下的淚珠，推出迄今大受餐飲業者及農友讚許，已計畫將進一步對外推廣行銷。

耿念慈強調，從「天使眼淚」藍綠藻中所萃取出來的藻膽蛋白與藻多醣等成分，還能夠促進組織修復、保濕，進而研發「具傷口修復能力之天使眼淚纖維膜」，未來預計陸續投入應用在傷口敷料等相關生醫產品上。

今年高雄國際發明暨設計展共有來自廿六國、五百多件作品參賽，慈科大除以「天使眼淚培養裝置」及「具傷口修復能力之天使眼淚纖維膜」分別拿到金牌及銀牌外，能夠提高菌絲體產量的「菌絲體培養裝置」，也榮獲評委金牌肯定。

慈科大校長羅文瑞說，今年研究團隊表現亮眼，不僅在高雄拿下發明展金牌，就連遠赴韓國首爾、香港參賽也均凱旋而歸，三大發明展合計拿到五項金牌、二項銀牌及一個特別獎殊榮。