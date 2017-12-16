〈北部〉重機追風釀死 宜蘭警加強測速取締

2017-12-16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣去年未有重機死亡車禍，今年卻發生三起奪走五條性命；宜蘭鄰近大台北，越來越多重機族來「追風」，行車安全不容忽視；宜蘭縣警察局交通隊長沈能成說，警方會分析縣內道路安全性與車禍原因，針對重點違規路段，加強移動式測速照相取締，盼減少意外發生。

雪隧開通後，台二線濱海公路及台九線北宜公路車流減少，反而成為重機族熱愛「追風」的公路；宜蘭是觀光大縣，每逢假日，路上經常有重機族出沒，有時整個車隊呼嘯而過，吸引目光；不過，行車安全，也引起重視。

縣警察局統計，去年全縣死亡車禍案四十三件，未出現與重機有關的案件，但今年累計二十八件死亡車禍，已有三件與重機有關，奪走五條人命，這個現象引起關切。

縣議員蔡文益說，假日時，頭城街頭常有重機族出沒，車速頗快，對居民造成危險，警方應研議更有效率的取締超速方法，例如在車禍頻繁發生路段，增設測速照相，遏阻事故的發生。

來自台北的張姓重機騎士認為，宜蘭離台北近，成了許多重機族「追風」的主要縣市，多數騎士不會刻意飆速，只是吹著風、看風景，放鬆心情，但台二線及台九線還是有許多貨、卡車，安全掌握在自己手上，如果不自愛亂飆速，出事就是早晚的事。

交通隊沈能成說，台二線及台九線較常發生意外路段，不論是闖紅燈、超速等，會加強移動式測速照相進行取締，警方也會分析事故原因，看是否要增設固定式測速桿或者改善號誌標線，以具體作為降低事故發生。

宜蘭縣政府警察局統計，宜縣車禍違規樣態，以未依規定讓車、未注意車前方狀況及違反號誌、標誌、標線為前三名，今年分別有一千兩百六十三、一千零三十四及五百八十八件，有些重機車禍並不是自己違規，而是他人違規造成，原因各有不同。