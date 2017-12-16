〈北部〉豆子埔公園樹木剃頭 民諷雞爪

2017-12-16

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市公所委託廠商修剪豆子埔公園的樹木，茂密枝葉被剪成光禿一片，市民譏諷是「雞爪」、「不像公園了」！

竹北市公所坦言疏忽監督，將檢討合約，研議處分廠商，並避免日後再發生類似情況。不過，也有民眾認為公園環境變得清爽、明亮許多。

樹黨竹北市民代表許育綸表示，竹北市公所樹木修剪作業規範明定「 寧可少剪，不可多剪」、「修剪強度不宜超過全樹冠枝葉的三分之一」， 一年多來多數課室已遵循；但這次豆子埔公園的多棵菩提樹樹冠枝葉卻一片也不剩！建議縣府和市公所應訂定有罰責的自治條例，嚴加監督。

附近居民說，樹蔭下的兒童遊憩區，因樹木被「剃頭」，完全無法遮蔭，由於修剪過度，令人擔心「可能兩年都還無法恢復」。

有民眾轉述，修樹工人說夏天許多人在樹下乘涼，不好修剪，趁冬天多修剪一些。

樹醫李碧峰表示，「截頂打梢」剃光頭這種做法不但會傷害樹木健康、影響成長，更影響都市景觀美感。

竹北市公所公用事業課課長李霖文則表示，委外廠商說吊車無法進入公園內，改架梯子施工，修剪過程，有民眾建議多修剪一點，結果卻修剪太短。

李霖文說，豆子埔公園因樹木茂密，環境幽暗，公所基於安全考量，委外整理，並針對菩提樹、榕樹等二十棵過於茂密的樹木進行修剪。一般修剪樹木，會保留部分枝葉，這次確實修剪不當，將檢討委外合約內容，研議是否減價支付，未來也會嚴格監督施工。