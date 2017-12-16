〈北部〉竹市有線電視 明年起月降20元

2017-12-16

〔記者王駿杰、黃美珠、張勳騰／竹苗報導〕新竹市有線廣播電視系統費率審議委員會，十三日決議明年起新竹振道有線電視公司每月基本頻道分組收視費調降二十元，是六年來首度調降，市府昨天公告。市長林智堅表示，仍會持續要求振道增進服務品質，不會因降價影響收視戶權益。

竹縣下週審議 苗縣月底公告

新竹縣明年有線電線收視費率將在下週三開會審議；苗栗縣吉元及信和有線電視公司收視費率則在上週已審議完成，縣府行政處長古雪雲表示，審議結果由縣長徐耀昌簽核中，預計月底公告。

新竹市六年來首降 昨天公告

新竹市政府新聞科長賴枚婷說，新竹振道目前是新竹市唯一的有線電視業者，自一○一年以來就維持每月五百四十元的價格，已有六年未調整。經新竹市有線廣播電視系統費率審議委員會決議，一○七年分組基本頻道收視費，三組頻道（Ａ組、Ｂ一、Ｂ二）各減少二十元，分別調降為五百二十元、五百四十元、五百六十元，降幅為三．七％，昨天公告。

市府行政處長白舒樺表示，一般民眾主要收看的Ａ組頻道，新竹振道收視費為五百四十元，不僅比台北市四百九十五元、新北市五百元高出四十元以上，也比同為都會區型態的基隆市五百二十元、桃園市五百一十元還高。

白舒樺說，不少民眾向市府反映有線電視收視費太高，相關反映占市府處理有線電視申訴案件的四十四．六八％。而市府今年委託民調公司辦理有線電視服務品質及收視戶滿意度調查報告，民眾未收視有線電視的原因之一，就是收視費用太貴，經費率審議委員會審議決定調降。

此外，白舒樺表示，費率審議委員會也要求振道提供登記有案的低收入戶每月收視免費或半價等優惠，並持續免費提供各家戶每戶一至二台數位機上盒、第二台電視免收有線電視分機裝機費、持續執行纜線自主清整工作等，維護民眾收視權益。