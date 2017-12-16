〈北部〉陂塘種電應環評 立委促停工

2017-12-16

〔記者鄭鴻達、謝武雄／台北報導〕國民黨立委吳志揚、陳學聖昨召開記者會，質疑桃園市政府放任業者，讓業者在缺乏環評狀況下，逕自在平鎮區陂塘施工，兩人呼籲市府應即要求停工，並要求中央政府對陂塘光電進行環評；對此，桃園市長鄭文燦表示，市府一貫立場，要求中央趕快訂定規則，陂塘使用規範是在農委會、政策環評在環保署，畢竟各項規範都在中央，兩位立委有意見的話，應該要求環保署跟農委會。

鄭文燦：立委有意見應向中央反映

吳志揚、陳學聖召開「政策環評馬上做！施作陂塘要停工！鄭文燦踹共！」記者會，吳志揚表示，桃園台地陂塘是珍貴文化資產，因此陂塘光電政策應依法進行環評，在結論出爐前，都不應私相授受放行；他表示，儘管桃園市政府先前以中央法規不足為由停止該計畫，但行政院近期傳出要協商制訂辦法，以略過政策環評，中央及桃園市政府不能為了能源政策，就協力破壞陂塘，所有施工中陂塘光電，在評估出爐前都應立即停工。

陳學聖則指出，鄭文燦簡直是「生態連續殺手」，如今平鎮區的第二口陂塘仍在施工，桃園市政府是否有告知業者要取得環評許可才可施工？為何施工現場找不到施工許可，業者還敢逕自施工，是否有不可告人之事。

鄭文燦說，陂塘的管理單位是水利會、使用規範在農委會，市府希望陂塘多元使用，發展綠能的同時也能將景觀、生態計畫納進來，對於未來的永續發展比較好，立委可以監督或要求農委會制定規範，如果希望環評的話，政策環評的部分也可以要求環保署。