〈北部〉龍岡米干節 明年將易地舉辦

2017-12-16

原在雲南文化公園 但空間太小

〔記者周敏鴻／中壢報導〕米干有其歷史、文化意義，也是桃園市特色美食之一，桃園市自二○一一年開始舉辦「龍岡米干節」，除在龍岡國中舉辦一屆外，其餘都在平鎮區忠貞一街的雲南文化公園舉行，市府考慮雲南文化公園的停車與活動空間不足，明年將改到其他地點持續舉辦，可能的地點包括龍岡森林公園或龍岡大操場等地。

將遷往龍岡森林公園或大操場

今年四月十五、十六、廿二、廿三日，為期四天的龍岡米干節推出共享手抓飯的「長街宴」、祈福「潑水節」與「火把節」等活動，成功吸引超過一萬人次參加，市府觀光旅遊局表示，連續舉辦七年的「龍岡米干節」，參加人數從一開始的兩千人次，至今已成長了五倍，是居民非常期待的年度盛事之一，預計明年舉辦時，將會吸引更多人參加。

觀光旅遊局表示，「龍岡米干節」的人潮持續增加，如果仍維持在雲南文化公園舉辦，加上公園周邊道路狹窄，停車與活動空間可能更顯不足，因此希望另覓腹地較廣大，且與現有商圈不遠的地方舉辦。

其中被納入考慮的地點包括龍岡森林公園、龍岡大操場，兩地的空間都十分寬廣，周邊交通也很便利，觀光旅遊局表示，「龍岡米干節」預計於明年四月十四、十五、廿一、廿二日登場，希望易地舉辦後停車更方便、活動空間更寬敞，能吸引更多人一同感受龍岡地區特色節慶的魅力。