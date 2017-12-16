〈北部〉國民黨考紀會：程序有問題 花縣議長停權案退回

2017-12-16

國民黨縣黨部：儘快協調新結論

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕國民黨籍花蓮縣議長賴進坤九月剛恢復黨籍，十一月又遭縣黨部決議停權二年，中央考紀會以「程序有問題」為由，將停權案退回地方黨部；國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏表示，主因是開會日期寫錯，停權為縣黨部職權，將會儘快協調出新結論。

議長賴進坤上月八日鬆口挑戰下屆花蓮縣長，不料隨即就遭到國民黨花蓮縣黨部以去年在花蓮市長補選時，賴為對手陣營站台為由，將他停權二年，理由只因接獲「許多」黨員表達不滿，讓賴接獲消息後，感到十分錯愕。

不過停權案送交國民黨中央考紀會後卻遭退回，縣黨部主委鄒永宏解釋，因日期誤植導致程序出現問題，將更改日期後重送，不過基於團結和諧立場，還是希望能與賴協調出圓滿結果。

鄒永宏說，被中央退回的原因是程序上的瑕疵，把開會日期十一月十六日誤植為十一月一日，但因懲處依法有據，由多數黨員舉報違法，因此只要更正錯誤，會再將停權案重新送交黨部。

賴進坤說，縣考紀會針對同一事件又做出停權處分，截至目前還真不知道何故要被停權兩年，至今未接獲黨部相關告知，「連一張公文都沒有，都是看媒體報導得知。」

國民黨資深黨員透露，賴進坤停權案退回地方黨部，代表賴仍有資格要求參加縣長黨內初選，針對明年縣長選舉提名作業，黨中央已希望月底前就能完成縣市長提名公告，花蓮縣黨部近期內就會公布首波名單。