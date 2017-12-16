〈北部〉加減乘除符號作畫 自閉兒義助弱勢

2017-12-16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會推出「幸福桌曆」認捐活動，桌曆收入十二幅身心障礙者畫作，民眾只要捐款三百元就可獲得桌曆；自閉兒吳起良也是畫家之一，他以加減乘除的符號作畫，支持認捐活動；吳起良母親林惠玉說，希望透過兒子的畫作，向更多人傳達身障者對生命的熱愛。

集結12名身障者作品 宜蘭聯合勸募推認捐桌曆

宜蘭聯合勸募基金會集結十二名身心障礙者畫作，推出「二○一八年幸福桌曆」，昨於宜蘭縣政府社福館舉行發表會，宜蘭縣代理縣長陳金德也到場共襄盛舉，義賣桌曆為弱勢募集資金，除了做愛心，也希望藉此活動鼓勵身障者走入人群。

十二名身障者中，二十三歲的吳起良是自閉兒，口語能力停留在五歲；小學五年級時被學校老師發現擅長利用加減乘除等符號構圖作畫，開啟他的繪畫人生；林惠玉說，兒子三年前從宜中美術班畢業，畢業後已辦了四場個展。

「上帝關了一扇門，就會開啟另一扇窗！」林惠玉指出，兒子大多用很細的鋼珠筆作畫，用加減乘除的符號構圖，一般人很難用這樣的方式，這是屬於兒子個人獨有的特質，由於獨一無二富有個人色彩，許多人願意花錢收藏，每幅畫作價值從一萬多元漲到三萬多元，三年來已經可以自食其力，賺進百萬元。

林惠玉希望兒子的案例，可以鼓勵其他身障兒家長，不要放棄任何希望，只要有愛，一定可以讓孩子有機會走出一片天，很感謝一路以來，各大公益團體給予兒子的支持，沒有這些社會溫暖，就沒有今天的「吳起良」。

陳金德表示，這些畫作都令人感動，展現身障者對生命的熱愛，吳起良從小發現有語言障礙，從線畫中找回自信，慢慢敞開心房走向人群，這樣的故事非常鼓舞人心，希望民眾踴躍認購桌曆，把更多愛傳出去。