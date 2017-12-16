〈北部〉泰安梅象大橋老舊 爭取5年終整建

2017-12-16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉梅象大橋橫跨大安溪，是泰安鄉後山南三村（梅園、象鼻、士林）重要聯絡幹道，長三百一七公尺，寬七公尺，橋齡已廿年，橋樑十處伸縮縫擴大、不均，導致橋樑路面容易損壞，加上橋底大樑出現鋼筋外露狀況，經歷五年多爭取，獲得三百餘萬經費將施工改善。

苗栗縣政府工務處養護科指出，目前已經獲核准補助三○八萬經費改善梅象大橋，目前梅象大橋問題主要是橋面十個伸縮縫損壞，影響伸縮縫於天氣不同時發揮熱脹冷縮、保護橋樑功能。

苗縣府也將補強梅象大橋橋底大樑混凝土，由於一般樑橋必須依靠大樑作為主要承受載重的結構，補強大樑混凝土對於梅象大橋的穩定性與安全性相當重要。工程目前還在送交經濟部水利署第三河川局審議中，審議完即可進場施工，預計工期八十個工作天。

泰安鄉長劉美蘭說，由於梅象大橋橫跨大安溪，是梅園及象鼻村最重要的聯絡幹道，每天進出的鄉民相當多，加上近來雪見遊憩區廣受遊客喜愛，許多遊客進入雪見遊憩區也需要行經梅象大橋，地方已多次反映要求改善橋樑安全。

苗栗縣議員黃月娥指出，由於橋樑底部鋼筋外露，加上路面出現破損、伸縮縫明顯不均勻等情形，導致地方居民憂心橋樑安危，加上梅象大橋建在大安溪兩岸較狹窄處，每逢洪水都受到大水衝擊，地方爭取改善至少超過五年。