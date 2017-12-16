〈北部〉視覺穿透 新竹火車站前改造一階完工

2017-12-16

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹火車站前廣場景觀改造工程第一階段完工，昨天啟用。市府交通處長倪茂榮表示，以人本設計打造站前廣場旁三公尺寬人行步道、臨時停車上下客區，並拆除中華路阻隔視覺的矮牆，讓站前廣場空間視覺穿透、安全步行。

站前步行廣場 農曆年前啟用

倪茂榮說，第二階段火車站前步行廣場工程預計在農曆年前啟用，將打造容納一千五百人的步行廣場，讓人、車分流，營造安全、舒適的休憩候車空間。

倪茂榮說，為打造友善行人的步行城市，市府今年九月以「大車站計畫」為藍圖，進行站前廣場與步行廣場改造計畫，共投入三千兩百萬元，第一階段工程已完工，昨天啟用。

倪茂榮表示，第一階段工程首先拆除中華路阻隔視覺的矮牆，打造視覺穿透的廣場；以往兩公尺高差的下沉式人行道因使用率不高，造成中華路旁出現人車爭道險象，改為平面步道後不僅更安全，輪椅族也能利用寬敞、平坦人行道，輕鬆穿越來往林森路與中正路。

此外，中華路側更設置臨時停車接送區，將紓解長期以來火車站尖峰時間接送區空間不足問題。

過去站前廣場地下道出口長期陰暗潮濕、成為治安死角，也已改造為林蔭步道並設置YouBike站點，行人和YouBike往返中正路、民族路、林森路更加順暢、安全，不必再穿越車流繁忙的中華路。