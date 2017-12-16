〈中部〉椪柑價低 市府將收購三千噸次級品

2017-12-16

〔記者黃鐘山／台中報導〕椪柑盛產造成價格低迷，同心會議員昨質詢說，市府最近又停止收購次級品，「橘子紅了、農民綠了」，要求市府繼續收購，預算不夠就使用市長第二預備金。農業局回應，將收購約三千多噸次級品，並預計輔導農會外銷四百噸以上。

台中市為台灣柑橘重要產區，柑橘類種植面積二五九二公頃，其中椪柑為主要栽培作物，種植面積一四四八公頃，年產量二萬八千八百多噸，現在正值盛產期，但今年的柑橘盛產，造成價格低迷。

市議員賴朝國、張瀞分、蘇慶雲、蘇柏興等人表示，椪柑以豐原、潭子、新社、東勢區最多，今年因氣候問題，次級品多了，但市府收購到一千六百噸就喊停，次級品無法賣到市場，農民臉都綠了，，市府應該用農業發展基金或是市長預備金收購。

農業局表示，今年氣候良好，加上較少颱風豪雨發生，椪柑產量增加，小果量也增加，經積極協調加工廠商收購柑橘小果製成果汁，已透過各產區農會收購，每公斤八元，現已收購近一千七百噸。但食品廠每日有限制處理量，需要調配各產區進貨量，預計收購三千零七十噸，陸續進行中，並非停止收購。

農業局指出，為照顧農民收益，農業局也與農會合作，收購卅噸椪柑並捐贈給台中食物銀行，將分送二千五百戶弱勢家庭；另外，也積極輔導農會進行椪柑外銷，今年預計外銷可超過四百噸。