〈中部〉涉占國有地 太平玉旨奉天宮抗拆

2017-12-16

廟方︰不讓廟買地 國產署圖利財團

〔記者蘇金鳳／台中報導〕太平區玉旨奉天宮接獲台中法院通知，因廟方占用國有地，十五日要進行拆除，廟方率信徒在廟前抗議，並指國有財產署圖利財團，不讓廟方直接買下土地，反而同意自辦重劃。

國產署︰自辦重劃在租地前就核定

國有財產署副分署長陸衡寧表示，自辦重劃是早在民國七十年左右就核定，只是在八十年時案子暫停，國有財產署基於活化土地，才在九十四年跟廟方簽訂短期的「簡式合營」，是可設隨時拆的物體，而不是永久建物；國有財產署與廟方在九十六年八月中止契約，一百年開始訴訟，因為訴訟的對象錯誤，才一直敗訴，一一四年勝訴，便向法院聲請拆除。

太平玉旨奉天宮眾多信徒昨天在主委陳東林的號召下，聚集在廟前抗議國有財產署要拆廟，眾人舉白布條抗議，指國有財產署沒有給時間就要拆，而且昨天應該測定相關界址範圍，又改為要拆，讓他們無法接受。

不過，由於法院已改在明年元月份再執行，因此昨天並未有相關人員到場，僅有台電人員出現現場，讓信徒以為台電要來斷電，而加以團團圍住，台電人員解釋，他們是到場才知道改期，並沒有要斷電，會馬上離開，信徒才放心散去。

主委陳東林表示，玉旨奉天宮於民國九十四年以林錦堂名義合法租賃，依法繳納租賃金，並申請雜項建照所設立， 但國有財產署卻終止租約，並向台中法院提出民、刑事告訴，向廟方提出竊佔、侵占及拆屋還地告訴，但均獲判無罪，顯見國有財產署是有缺失。

陳東林強調，廟方不反對地方發展，希望購買此塊地，但遭國有財產署拒絕，卻由財團自辦重劃，根本是圖利財團。