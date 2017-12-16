〈中部〉高美濕地遊客中心 完工驗收

2017-12-16

先開放戶外空間 停車場進行招商

〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地遊客中心終於完工，市議員楊典忠、賴佳微與鄭功進服務處代表十五日前往現勘，楊典忠表示，很多民眾反映高美濕地遊客年年增加，假日塞車、停車問題嚴重，遊客中心體驗館歷經四年尚未開放。市府建設局表示，遊客服務中心目前已完工驗收，但目前僅開放廣場、二樓陽台等戶外空間，室內空間與南側公園暨轉運停車場正進行ＯＴ招商，預計明年七月開放。

高美濕地是台中市國際級景點，遊客中心完工後，增添濕地觀光設施，一○二年九月開工，工程經費高達三億六千萬元，市長林佳龍上任後，市府再投入八千萬元預算，開闢高美濕地遊客中心南側公園停車場，保留原有喬木，營造生態自然的停車環境。

楊典忠表示，市府要做好人與車輛的觀光動線規劃，不論遊客中心、轉運站、景觀橋、木棧道等高美濕地各項設施位置圖要讓旅客一目了然，區域內的交通接駁將是高美濕地未來發展的關鍵。

賴佳微表示，每次帶朋友來濕地遊玩都遇到塞車，車輛排放廢氣恐影響環境與生態，高美濕地實在需要把停車問題解決。鄭功進的助理認為，無障礙通道與緊急醫療站都是必要的設施，目前的環境規劃還需要大幅改善。

楊典忠、賴佳微皆強調，高美濕地各項公共設施應要站在觀光遊客的角度思考與規劃，未來串聯周邊景點將帶動海線地區觀光與商業發展。