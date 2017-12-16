〈中部〉反大里長青會館設基地台 居民吵翻

2017-12-16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大里區長青會館頂樓架設基地台，引發當地住戶的不滿，台灣長青老人會十五日召開說明會，但現場已掛上反對的白布條，支持及反對的兩派人馬從說明會場吵到會場外，霧峰分局員警更在現場待命，幸好雙方未爆發衝突，說明會未有結論。

空拍發現頂樓有12支電信天線

台灣長青老人會位於大里新甲路的會館，日前在民眾操作空拍機時意外發現頂樓有基地台，裝設十二支電信天線，由於會館與對面整排透天厝僅隔八米馬路，附近住戶擔憂電磁波會影響健康，立德里里長謝燻翔等人日前曾前往抗議，而台灣長青老人會秘書長葉清秀表示，會召開說明會向住戶說明。

說明會昨天在長青會館內舉行，邀請國家通訊傳播委員會（NCC）人員及電信業者到場說明，由立委江啟臣服務處派人主持，但是雙方人馬在說明一開始就吵成一團，立德里里長謝燻翔要求會館把基地台拆除，堅持到底，並質疑到場的住戶根本不是住在附近。

對方人馬則反嗆，住在附近的也有人支持建基地台，若要拆會館的基地台，那所有的基地台都拆，「你要不要用手機？」

NCC實測電磁波數值未超標

NCC人員現場用儀器實測，發現電磁波數值只有標準的萬分之二，並沒有超標，但反對住戶不相信，認為測試的人員不是住在附近，不能將心比心。

住戶︰憂心影響健康害人失眠

立德里里長謝燻翔表示，自從長青會館安裝了基地台後，附近的住戶很多人都睡不著，還有人需要靠吃安眠藥，老人會秘書長應該考量住戶的健康，應該拆掉。

台灣長青老人會秘書長葉清秀強調，首先，基地台的設立與廠商的合約還未到期，其次，基地台的設立是因應手機需求，而且使用手機多半是年輕人，有基地台手機上網才會順暢，台灣基地台的密度低於香港，香港的通訊沒有死角，不會像台灣常常收不到訊號，未來又要走向5G，已是國際趨勢，希望大家能心平氣和的面對此一問題。