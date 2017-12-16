〈中部〉轉型國際學校 二水國中慶56週年

2017-12-16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水鄉二水國中位處鄉村，加上少子化影響，學生人數逐年減少，六、七年前就面臨廢校危機，後來縣府居中協助，採取原地轉型為「國際學校」方式，讓二水國中繼續存在，昨天是該校五十六週年校慶，並舉行「國際學校」落成啟用典禮，未來將強化與其他國際學校的交流。

轉型展特色求生 躲過廢校

「國際學校」是專門提供外國師生前來交流，短期住宿、上課、開會的學校。二水國中校長陳靜宜表示，該校是彰化縣第一所以「國際交流」為發展重點的國中，五年來已奠下良好基礎，透過國際間的城鄉交流，吸引國外學生前來彰化，二水國中是參訪重點，目前建物樓高三層，可容納四十名學生及六名老師。

陳靜宜說，學校把攀岩、二水跑水文化、社區走讀、集集線火車、農場體驗作為國際學生參訪的重點，二水國中校舍雖然老舊、但距離市區只要十分鐘車程，六、七年前，地方人士要求縣府把學校遷到市區，但縣府獨排眾議，向中央爭取經費改建校舍，並轉型為「國際學校」，由前任校長黃仲平打下基礎，讓地方人士願意把孩子留在家鄉升學，也讓二水國中免於被廢校命運。

昨天出席儀式的縣長魏明谷表示，二水國中國際學校的成立目的在縮短城鄉差距，讓學生的學習環境能夠與國際接軌，與外國學生國際交流，以提升二水國中學習環境國際化程度。

陳靜宜表示，二水國中在推動學習與特色課程，及發展國際教育課程與交流等，充分展現教學成果，已陸續累積與日本長野小谷村中學校師生、馬來西亞永平中學童軍團、日本北海道津別町中學校師生以及來自肯亞的學生等國際教育交流的豐碩成果。