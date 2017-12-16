〈中部〉納管空域安全 埔里虎頭山爭取升級

2017-12-16

飛行傘、空拍機 空域安全無人管

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮虎頭山飛行傘運動盛行，但也有不少空拍機玩家看上虎頭山頂地勢平坦、空域開闊的優點，進行飛行測試，凸顯空域安全與管理問題，縣府觀光處表示，已積極向交通部觀光局爭取虎頭山提升為縣級風景區，未來循日月潭國家風景區模式，將飛行傘、空拍機活動妥善納管。

提升為縣級風景區 中央審核中

空拍機日益普及，功能也不斷提升，飛行高度、距離大幅增加，人為操作不慎也衍生公共安全問題，日月潭向山遊客中心去年六月發生遊客遭墜落的空拍機砸中頭部受重傷，為此日月潭國家風景區管理處針對風景區內多處景點禁用空拍機，也是縣內唯一管制空拍機的風景區。

埔里鎮虎頭山除了飛行傘活動盛行，近來也有空拍機玩家前來操作試機，南投縣飛行運動協會理事長陳坤聰表示，已有多次飛行傘起降時空拍機就在附近的情形，現場人員會立即勸阻，一旦空拍機飛行距離拉長，找不到操作者，不知道該怎麼辦。

目前飛行傘起降場也設置告示牌，提醒民眾在飛行時段勿於場內放風箏或操作空拍機，避免飛行傘與空拍機在空中「強碰」，影響安全，但虎頭山空域管理權責不明，告示也不具強制力。

擬循日月潭國家風景區模式管理

縣府觀光處長王源鍾坦言，虎頭山權責單位複雜，包括林務局、縣府、公所等，對空域管理也毫無概念，今年縣府已向交通部觀光局爭取將虎頭山、鯉魚潭周邊提升為縣級風景區，中央審核中，若能順利推動，未來與相關單位研究循日月潭國家風景區模式，有效管理飛行傘、空拍機。

林務局南投林管處表示，原則同意虎頭山國有林事業區及保安林地納入虎頭山縣級風景特定區範圍，未來如成立專責管理單位，有關範圍內涉及遊客安全、垃圾清理等經營管理事項，由管理單位負責。