〈中部〉虎農林楷學金手獎第1名 廠商招聘

2017-12-16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕還沒畢業就有工作等候，虎尾農工全國農科技藝競賽抱回一金手獎八優勝，食品加工科林楷學勇奪金手獎全國第一名，還沒畢業就有知名食品廠以月薪二萬八等著招聘。

正在舉辦中的全國技藝競賽農業類科，虎尾農工傳出捷報，食品科三年級林楷學榮獲食品檢驗分析職種金手獎第一名，打破該校最佳紀錄；農業技術科王子芸獲得農場經營職種優勝，是所有參賽者中唯一女學生而且還獲獎，吸引屏東科技大學注意，積極爭取她入學。

虎尾農工校長李重毅說，該校學生參加今年全國技藝競賽大放異彩，除林楷學榮獲食品檢驗分析職種金手獎全國第一名，另有王子芸、歐淑芳、林君翰、許雅惠、徐崇凱、張智傑、黃昱皓、洪世緯等人獲各職種優勝，展現卓越的教學成績。

家住虎尾的林楷學，虎尾國中畢業，家中務農，父母親都在工廠上班，因為喜歡「做麵包」就近選讀虎農食品加工科，林楷學的優異表現，已有全國知名食品廠要以月薪廿八K招聘他到廠上班，令人刮目相看，林楷學則說，希望能繼續讀大學，以他目前的成績，校方預估國立科大一定沒問題。

李重毅也特別肯定獲得農場經營職種優勝的王子芸，因為在農業技術科全是男生的天下，王子芸不僅是全場唯一女選手，還能「打敗群雄」，表現亮眼。